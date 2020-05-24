24 Май 2020 2020-05-24T10:05:03+03:00

В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На территории российской столицы еще 2427 пациентов прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- За минувшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2427 человек в Москве. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49840, - рассказала вице-мэр.

Оперативный штаб напомнил жителям города, что, если они хотят сдать плазму крови после выздоровления от коронавируса, следует позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Как ранее писал сайт kp.ru, количество жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек, за сутки показатель увеличился на 3 880 умерших. Для поддержки экономики в сложившейся эпидемиологической ситуации российское правительство выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU