2020-05-24T10:45:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки

Врачи выявили 8599 новых зараженных
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России от коронавируса умерли 153 человека за суткиВ России от коронавируса умерли 153 человека за суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на территории России медики зафиксировало 153 новых летальных исхода после заражения коронавирусной инфекции.

За день были выявлены 8599 новых инфицированных в 84 регионах страны, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь от заболевания 5363 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых зараженных сегодня нашли в российской столице (+2516 инфицированных), в Московской области (+862 пациента с коронавирусом) и в Санкт-Петербурге (+384 человека). Отмечается, что 43,9 процента новых инфицированных не имеют никаких клинических проявлений заболевания.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 344 481 случай заражения, инфекцию нашли во всех регионах страны. Эксперты ранее обозначили, какие из субъектов уже преодолели пик заболеваемости инфекцией, а каким еще только предстоит это сделать.

Количество выздоровевших за весь период – 113 299 человек. Из них, как ранее писал сайт kp.ru, 2427 пациентов из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Афанасьев: желающих учиться в вузах платно будет меньше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
Дмитрий Афанасьев сообщил, когда добавят бюджетные места в региональные вузы
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии
Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты
Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса
В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов
Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу