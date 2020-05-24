24 Май 2020 2020-05-24T10:45:07+03:00

В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За минувшие сутки на территории России медики зафиксировало 153 новых летальных исхода после заражения коронавирусной инфекции.

За день были выявлены 8599 новых инфицированных в 84 регионах страны, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь от заболевания 5363 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых зараженных сегодня нашли в российской столице (+2516 инфицированных), в Московской области (+862 пациента с коронавирусом) и в Санкт-Петербурге (+384 человека). Отмечается, что 43,9 процента новых инфицированных не имеют никаких клинических проявлений заболевания.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 344 481 случай заражения, инфекцию нашли во всех регионах страны. Эксперты ранее обозначили, какие из субъектов уже преодолели пик заболеваемости инфекцией, а каким еще только предстоит это сделать.

Количество выздоровевших за весь период – 113 299 человек. Из них, как ранее писал сайт kp.ru, 2427 пациентов из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU