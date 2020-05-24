В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
За минувшие сутки на территории России медики зафиксировало 153 новых летальных исхода после заражения коронавирусной инфекции.
За день были выявлены 8599 новых инфицированных в 84 регионах страны, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь от заболевания 5363 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Наибольшее количество новых зараженных сегодня нашли в российской столице (+2516 инфицированных), в Московской области (+862 пациента с коронавирусом) и в Санкт-Петербурге (+384 человека). Отмечается, что 43,9 процента новых инфицированных не имеют никаких клинических проявлений заболевания.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 344 481 случай заражения, инфекцию нашли во всех регионах страны. Эксперты ранее обозначили, какие из субъектов уже преодолели пик заболеваемости инфекцией, а каким еще только предстоит это сделать.
Количество выздоровевших за весь период – 113 299 человек. Из них, как ранее писал сайт kp.ru, 2427 пациентов из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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