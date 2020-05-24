2020-05-24T13:15:18+03:00
Политика

Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

В стране указали на необходимость укреплять стратегическое сотрудничество
Ксения АНУФРИЕВА
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Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с РоссиейКитай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с РоссиейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава китайского министерства иностранных дел Ван И в воскресенье, 24 мая, сообщил о готовности страны отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Российской Федерацией. О совместных усилиях в данном направлении министр заявил на ежегодной пресс-конференции.

Ван И считает необходимым укреплять стратегическое сотрудничество между двумя государствами для защиты Устава ООН и основ международных отношений, а также всеми силами выступать против «травли» других государств и односторонних действий.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывал население стран вспомнить об уроках Второй мировой войны, подчеркивая, что современное общество никогда не должно забывать о «о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами». Он отметил, что главная задача Организации Объединенных Наций - избавление слудеющих поколений от бедствий войны.

Как накануне сообщал сайт kp.ru, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и страны несут особую миссию по поддержанию глобального мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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