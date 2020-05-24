2020-05-24T16:06:59+03:00
Экономика

Экономист объяснил, почему миллиардеры стали ещё богаче за время пандемии

Специалист рассказал, какими побочными явлениями отразились на бизнесе меры Трампа по спасению "американского могущества"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Экономист Алексей Зубец рассказал, как США удалось отыграть большую часть потерь, которую понес рынокЭкономист Алексей Зубец рассказал, как США удалось отыграть большую часть потерь, которую понес рынокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как люди по всему миру начали беднеть из-за пандемии коронавируса, США включили "печатный станок и залили рынок деньгами". Сейчас американское правительство планирует выделить на спасение экономики более шести триллионов долларов, рассказал "Комсомольской правде" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

При этом, экономист отмечает, что Штатам в марте-апреле удалось спастись от большей части потерь, которыми могло обернуться падение цен на нефть и закрытие мировой экономики.

Алексей Зубец также заявил, что больше всего в рамках пандемии коронавируса смогли сохранить свои позиции и даже приумножить свои доходы сферы IT, доставки и медицины. В том числе Джефф Безос, владелец Amazon, который возглавил рейтинг богатейших людей планеты с состоянием в 146,9 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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