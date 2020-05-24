Кто больше всех разбогател за время пандемии: появился свежий рейтинг Forbes

Кому пандемия – а кому и мать родна. Для богатейших людей мира начало 2020 года стало временем невиданного обогащения. За последние два месяца состояние 25 главных миллиардеров мира увеличилось в общей сложности на $255 млрд. Что характерно, никто из них не потерял в деньгах. Хоть на несколько миллиардов, но выросло богатство каждого из них.

Это связано с тем, что акции компаний, связанных с фигурантами списка Forbes, только продолжали дорожать на американском фондовом рынке.

Больше всех на пандемии разжился основатель Facebook Марк Цукерберг. Акции компании за апрель-май выросли на 60%. В частности, инвесторы положительно отреагировали появление в глобальной социальной сети приложения Shops – цифровых магазинчиков для малого бизнеса.

Выросли акции и крупнейшего американского онлайн-магазина Amazon, а вместе с ними и состояние владельца компании Джозефа Безоса. Бум онлайн-доставки добавил в карман Безоса около $30 млрд.

В процентном соотношении самую большую прибавку получил китайский миллиардер Колин Чжен Хуань – его состояние удвоилось за два месяц. Неудивительно, что и он владеет онлайн-магазином. Платформа Pinduoduo резко набирает популярность, и в самом Китае уступает по объемам заказов только Alibaba.

5 самых богатых людей мира по версии Forbes. Май-2020.

1. Джефф Безос Amazon 146,9 млрд (+ $29,9 млрд за 2 месяца).

2. Билл Гейтс Microsoft $106,5 млрд (+ $11,9 млрд).

3. Бернар Арно LVMH $94,1 млрд (+ $12,8 млрд).

4. Марк Цукерберг Facebook $86,5 млрд (+ $31,4 млрд).

5. Уоррен Баффет Berkshire Hathaway $69,2 млрд (+ $6 млрд).

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