В Гонконге полиция задержала около 120 протестующих

24 Май 2020 2020-05-24T15:58:08+03:00

По меньшей мере 120 человек задержаны в ходе протестов в Гонконге Фото: REUTERS

На протесты вышли тысячи людей, 40 человек из задержанных возводили баррикады

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Полиция Гонконга задержала по меньшей мере 120 человек в ходе протестов против закона, расширяющего полномочия Китая. В законопроекте, к подготовке которого Пекин готовит резолюцию, говорится об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780906" frameborder="0"></iframe> Кадры протестов в Гонконге.Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ против участников акции протеста

ИСТОЧНИК KP.RU