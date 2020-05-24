2020-05-24T15:58:08+03:00
В мире

В Гонконге полиция задержала около 120 протестующих

На протесты вышли тысячи людей, 40 человек из задержанных возводили баррикады
Ася КУЗНЕЦОВА
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По меньшей мере 120 человек задержаны в ходе протестов в ГонконгеПо меньшей мере 120 человек задержаны в ходе протестов в ГонконгеФото: REUTERS
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Полиция Гонконга задержала по меньшей мере 120 человек в ходе протестов против закона, расширяющего полномочия Китая. В законопроекте, к подготовке которого Пекин готовит резолюцию, говорится об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе Китая.

Кадры протестов в Гонконге.Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ против участников акции протеста

ИСТОЧНИК KP.RU

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