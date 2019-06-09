2019-06-09T22:16:13+03:00
В мире

Акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки

Полицейские распыляют слезоточивый газ [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Акция переросла в беспорядки.Акция переросла в беспорядки.Фото: социальные сети
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Акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. На улицах города митингующие нападают на сотрудников полиции. Напомним, по словам организаторов согласованного митинга, высказать свое мнение вышли около 500 тысяч человек. Полиция называет цифру в 3 раза меньше.

На кадрах видна жестокость митингующих по отношению к представителям власти. Люди валят полицейских с ног и пытаются избить их. Защищаясь, сотрудники правоохранительных органов распыляют газ из перцовых баллончиков.

Суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.

В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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