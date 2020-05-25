Коронавирус в Москве, последние новости на 25 мая 2020: количество заболевших идет на спад

25 Май 2020 2020-05-24T21:47:16+03:00

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За последние сутки в столице зафиксировали 2516 новых случаев COVID-19 (на 674 меньше, чем за 24 часа предыдущего периода). Об этом сообщил Оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Большинство заболевших проходят лечение дома, подписав соглашение о строгом соблюдении карантина. В больницы кладут только сложных пациентов, имеющих осложнения или хронические заболевания.

Режим самоизоляции в Москве будет действовать еще неделю - до 31 мая (как будут дальше развиваться события, пока неизвестно). Нарушителям (тем, кто ушел далеко от дома без пропуска, или вышел с подтвержденным диагнозом - коронавирус), грозит штраф от 4 тысяч рублей (согласно Указу мэра) до 15 тысяч рублей (это минимальный размер, согласно КоАП РФ).

25 мая в Москве заработали 88 центров «Мои документы». Возобновил свою работу каршеринг.

Выздоровело - 2427 человек (всего число людей, преодолевших инфекцию, увеличилось до 49840).

Продолжает работать горячая линия 8 (495) 870-45-16. С ее помощью можно сдать плазму крови (если вы выздоровели от коронавируса, звонить можно каждый день с 9.00 до 19.00).

В Оперштабе Москвы сообщили, что более 85% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет. Самый многочисленный сегмент - от 18 до 45 лет (41,9%).

В этот раз мусульманский праздник Ураза-байрам прошел без массовых мероприятий. Дороги не перекрывали, полицейские посты не выставляли. Из-за угрозы распространения COVID-19 верующие встречали праздник дома, наблюдая за прямой трансляцией из Уфимской соборной мечети по телевизору (праздник означает завершение священного месяца Рамадан, в течение которого верующие соблюдали строгий пост).

В столице росгвардейцы опять задержали мужчину, который разгуливал по улицам в чем мать родила. «Опять» потому, что всего две недели назад подобный случай произошел в подмосковном Серпухове. Молодой человек, обезумев от самоизоляции, вырвался на свободу, даже не нацепив портков. Пытался убежать от полицейских и даже карабкался по трубам на чужой балкон. Но в итоге все-таки сдался. На этот раз в Кунцеве мужчина приставал в таком виде к редким прохожим. Хулиганил. Очевидцы позвонили ноль два и уже скоро спектакль кончился.

А на Каширке тоже произошло происшествие. Причем со стрельбой. Несколько мужчин палили друг в друга белым днем из автоматов. Очевидцы сняли это на телефоны. По одной из версий, причина разборок - дорожный конфлик. По другой, разногласия в автомобильном бизнесе. Поначалу казалось, что это всё спектакль. Участники действа бегают по двору и никто не получает ранений. Однако чуть позже местные жители начали публиковать фотографии с места происшествия. А там и пробитые выстрелами кирпичи, и гильзы на асфальте, а «Тойота» с явными следами от пуль на водительской двери.

ИСТОЧНИК KP.RU