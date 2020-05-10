В Серпухове полиция поймала мужчину без трусов и маски

Жители подмосковного города Серпухова, которые исправно соблюдают режим самоизоляции, на днях выглянули в окна и ахнули. Во дворе многоэтажного дома разгуливал мужчина без маски, резиновых перчаток и даже без трусов.

- Людей на улице было мало, и они его совершенно не смущали. Шла семья с ребенком, видимо из магазина, так он даже мальчишку не постеснялся! Шел себе, сверкая достоинством, с гордо поднятой головой. Из наряда у него были только татуировки, - рассказала «КП» очевидец Любовь Сухова.

Местные включили камеры мобильных телефонов. А потом кто-то из зевак сдал нарушителя карантина полиции. Задерживать «Адама» приехал целый наряд ППС с собакой. Голый мужик явно такого внимания к себе не ожидал. Заметив полицейских, он попытался убежать, а потом и вовсе решил по трубам забраться на чужой балкон.

Во дворе многоэтажного дома разгуливал мужчина без маски, резиновых перчаток и даже без трусов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге полицейские уговорили его спуститься. Документов, как вы догадываетесь, при себе у него не оказалось. Голого мужчину доставили в ближайший отдел полиции. Впаяли ему по полной: за нарушение режима самоизоляции и за нарушение общественного порядка. Полиции любитель погулять обнаженным так и не смог объяснить, зачем решил раздеться. Теперь оправдываться ему придется в суде. По двум статьям административного кодекса ему грозят штрафы и общественные работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778323" frameborder="0"></iframe> В Серпухове полиция задержала мужчину без трусов и маски.

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