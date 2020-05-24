2020-05-24T13:03:37+03:00
Общество

Мусульмане Москвы из-за коронавируса встретили Ураза-байрам дома: фото сегодня и год назад

Как изменился праздник в режиме самоизоляции
Павел КЛОКОВ
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В этом году сотрудникам полиции не пришлось перекрывать столичные дороги из-за самого большого праздника мусульман - Ураза-байрама.В этом году сотрудникам полиции не пришлось перекрывать столичные дороги из-за самого большого праздника мусульман - Ураза-байрама.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году сотрудникам полиции не пришлось перекрывать столичные дороги из-за самого большого праздника мусульман - Ураза-байрама. Он означает завершение священного месяца Рамадан, в течение которого верующие постились. Именно сегодня, согласно традициям и преданиям, Аллах передал пророку Мухаммеду первые стихи Корана.

На станции метро «Проспект мира» - по пути в мечеть. Было - стало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На станции метро «Проспект мира» - по пути в мечеть. Было - стало.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учитывая ситуацию в Москве и количество заболевших коронавирусом, мусульмане отменили массовые сборы и остались дома. В этом убедился и фотокорреспондент «КП» Владимир Веленгурин.

Верхний снимок - из архива, нижний сделан 24 мая 2020 года. Станция метро «Проспект мира». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верхний снимок - из архива, нижний сделан 24 мая 2020 года. Станция метро «Проспект мира».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные мечети не принимают прихожан из-за карантина. В том числе и Соборная мечеть на проспекте Мира.

Улица Щепкина. Ураза-байрам до пандемии (выше) и во время нее (ниже). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улица Щепкина. Ураза-байрам до пандемии (выше) и во время нее (ниже).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Православные были в такой же ситуации во время Пасхи, - рассказал «КП» правоверный мусульманин Акобир, также оставшийся дома. - Увы, эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. И нужно относиться к этому с пониманием.

Улицы в этом году на Ураза-байрам перекрывать не пришлось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улицы в этом году на Ураза-байрам перекрывать не пришлось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Абсолютное большинство верующих молились сегодня дома, а также смотрели прямую трансляцию из Уфимской соборной мечети.

Это тоже улица Щепкина. Было - стало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это тоже улица Щепкина. Было - стало.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До пандемии верующие в этот день молились даже на трамвайных рельсах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До пандемии верующие в этот день молились даже на трамвайных рельсах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улица Дурова недалеко от Соборной мечети. Нижний снимок свежий. Верхний - из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улица Дурова недалеко от Соборной мечети. Нижний снимок свежий. Верхний - из архива.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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