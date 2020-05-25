2020-05-25T07:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп рассказал, что всю свою президентскую зарплату отдает на борьбу с коронавирусом

По словам главы Белого дома, он с самого начала весь свой заработок возвращал правительству
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассказал своим подписчикам в Twitter, что всю свою заработную плату на посту главы государства, которая составляет 400–450 долларов в год, возвращает в бюджет страны, а последний заработок перевел на борьбу с коронавирусом.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату – от 400 до 450 тысяч долларов в год – обратно правительству. Последний чек (был передан) на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID», - написал глава Белого дома в своем микроблоге.

«Это большая честь», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, если раньше очагом распространения коронавируса считался Нью-Йорк, то в последнее время эпидемия переместилась в резервации к индейцам, и сейчас у коренного населения Америки самый высокий в стране показатель заболеваемости на душу населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах в США зафиксировано более 1,64 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались более 97,7 тысячи человек.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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