Зловещий остров Харт: в Нью-Йорке умерших от вируса хоронят в братских могилах

С перемещением центра мировой пандемии COVID-19 в Нью-Йорк мир облетели жуткие кадры братских могил на острове Харт. Многие не верили, что такое возможно в самом большом и самом богатом городе Нового света.

ЗЛОВЕЩЕЕ МЕСТО

Остров с таким названием действительно существует, и вот уже почти полтора века используется как место захоронения бродяг, бездомных, мертворожденных младенцев, а также покойников, чьи тела не были востребованы родственниками из моргов. Эпидемия внесла в этот скорбный порядок лишь одну коррективу: с 30-и до 6-и дней сокращен срок востребования. Так что из-за практически полной остановки авиаперелетов и карантина в братской могиле на острове Харт могут отказаться тела тех людей, чьи родственники попросту не смогли добраться до Нью-Йорка, дабы отдать последний долг своим близким.

В братской могиле могут отказаться и тела людей, чьи родственники попросту не смогли добраться до Нью-Йорка из-за карантинаФото: REUTERS

УМЕРЕТЬ В США – ЗАТРАТНОЕ ДЕЛО

Вообще же, похороны в Нью-Йорке – дело затратное. Правилом хорошего тона считается прижизненная забота о себе и своих близких, когда «гробовые» не прячутся под подушкой, а вносятся на специальный счет в одном из многочисленных похоронных домов, деликатно называемых мемориальными. Человек при жизни оплачивает стоимость ритуальных услуг, избавляя родных от суеты, излишних трат и риска оказаться в безымянной братской могиле. При банкротстве или закрытии мемориального дома деньги не пропадают, поскольку их размещают на специальных счетах, защищенных гарантией государства, и даже начисляют на них проценты.

Государство помогает грошами: при минимальной стоимости всего пакета ритуальных услуг (морг, гроб, транспорт) в $4000-5000 можно рассчитывать на порядка $1500 компенсации.

Вид на остров со спутникаФото: REUTERS

Но и на этом расходы не заканчиваются, так как нужно определиться с местом захоронения. В глубинке с этим проблем, как правило, не возникает, а вот в Нью-Йорке, где каждый квадратный метр земли имеет свою немалую стоимость, цена участка для захоронения может соперничать с затратами на покупку квартиры или дома. Есть старинные кладбища в городской черте, есть расположенные далеко за городом. По некоторым, например, бруклинскому кладбищу Гринвуд, даже водят экскурсии: красивые мавзолеи и склепы, места упокоения известных людей… По популярности оно соперничает со многими экскурсионными маршрутами Имперского штата. Этому кладбищу присвоен статус национального исторического памятника. Оно является действующим, на нем хоронят до сих пор. Пианист Леонард Бернстайн, изобретатель азбуки имени самого себя Самуэль Морзе, политики, артисты и даже гангстеры упокоены именно на нем.

МОГИЛА, КАК ИНВЕСТИЦИЯ

Места на кладбищах в США – вполне законный инструмент инвестиций. Их продают и покупают, и цены на престижных погостах только растут. Можно заранее купить участок для себя или целой семьи, с расчетом на будущее. Проблемы возникают разве что у пар, которые после такого приобретения решают развестись: кладбищенская земля за годы, проведенные в браке, выросла в цене так, что тому из супругов, что не желает расставаться с последним приютом, приходится отказываться практически ото всего, дабы выплатить положенную компенсацию за совместно нажитое добро второй половине.

Сегодня на Харте в будние дни производят захоронения 20-25 усопшихФото: REUTERS

МИЛЛИОН ПОГРЕБЕННЫХ

Но на острове Харт хоронят даром. До недавнего времени это делали заключенные, так как сам остров находился в введении Департамента исправительных учреждений города. Год назад Харт передали Департаменту парков и зон отдыха.

Добраться на Харт можно раз в месяц. Ранее для этого требовалось доказательства того, что там захоронен кто-то из ваших родственников. Некоторые экстремалы приплывали на Харт на обычных лодках.

На острове Харт хоронят даромФото: REUTERS

Считается, что на острове Харт покоятся тела более 1 млн. человек. Но точной цифры не знает никто: часть документов сгорела при пожаре. Не раз и не два американские СМИ писали о нарушениях городских властей, в результате которых выяснилось, что на Харте хоронили людей, родственникам которых не сообщали никаких данных об их судьбе.

…Сегодня на Харте в будние дни производят захоронения 20-25 усопших. Еще пару месяцев необходимости в таких больших братских могилах не было, и захоронения производились раз в неделю. Коронавирус делает свое черное дело…