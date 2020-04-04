Коронавирус в США: Пентагон отправил в Нью-Йорк похоронную команду

Нью-Йорк, равно как и многие другие штаты и города Америки, разочарован: Трамп обещал снять все ограничения к католической Пасхе, губернатор же Нью-Йорка Энди Куомо заверил, что все самое трудное еще впереди, и пик эпидемии еще не пройден. И похоже, что самый очаг заразы – именно в штате Нью-Йорк, где за минувшие сутки от коронавируса умерли более 2000 человек (а в целом в США заболели почти 300 000 человек, умерло более 7000).

В самом Нью-Йорке ситуация настолько тяжелая, что Пентагон прислал в помощь местным службам похоронную команду – 42 военнослужащих.

- Эти хорошо подготовленные специалисты окажут содействие мегаполису в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии", - сообщается в репортаже CNN.

Не выходя из дома

Не выходя из дома, жители Нью-Йорка могут получить дистанционную консультацию врача. Телемедицина существовала в США и ранее, но страховые компании отказывались платить врачам за консультацию по телефону или скайпу. Теперь они пошли на попятную и согласись покрывать стоимость таких консультаций.

Ежедневно, в 19:00 нью-йоркцы открывают окна или выходит на балконы. И начинают аплодировать, кричать, стучать в барабаны и дудеть. Первоначально эта акция задумывалась как протест жильцов съемных квартир, которым нечем платить за жилье. Но очень быстро она переросла в ежедневное выражение благодарности медикам, стоящим на переднем крае вселенской борьбы с COVID-19. Время начала 2-минутного флешмоба выбрано неслучайно: в 19:00 в нью-йоркских больницах начинается пересменка.

Во дворах и на улицах

Улицы Нью-Йорка заметно опустели. Еще неделю назад народа было гораздо больше – напуганные масштабом эпидемии люди покидают свои жилища лишь для похода в ближайший магазин. Соблюсти положенное требование о социальном дистанцировании легко даже в общественном транспорте – вагоны метро и салоны автобусов практически пусты.

Утром и вечером тишину нарушает лишь собачий лай. Городские приюты бездомных животных отрапортовали о том, что всех собак и кошек разобрали и выразили надежду на то, что после возвращения мегаполиса к нормальной жизни, домашние животные не станут вновь бездомными.

Ко входу в «Метрополитен-оперу» проход закрытФото: Алексей ОСИПОВ

1 апреля полки магазинов вновь опустели. За день до этого сам президент США признал, что до снятия всех ограничений Америке еще далеко, плюс именно в первый день каждого месяца американцам приходят социальные пособия и пенсии. Сегодня в магазинах опять есть практически все, в дефиците лишь столь необходимые дезинфицирующие средства, маски, антибактериальные гели. Цена флакона дезинфицирующего аэрозоля на ebay достигает $50, Amazon предлагает его за $5, но с указанием «доступно для заказа исключительно медицинскими учреждениями». Еще вчера это стыдливая отметка звучала как «в наличии отсутствует».

Позитивные новости

Профильные ведомства сообщили, что наблюдается небольшой спад количества заболевших в штатах Калифорния и Вашингтон, некоторое время назад лидировавших в скорбном рейтинге. В Нью-Йорке, где к берегам Гудзона пришвартовался плавучий госпиталь ВМС США, на борт этого судна доставлено всего лишь 20 пациентов (при наличии 1000 койко-мест). Департамент здравоохранения Нью-Йорка выразил осторожную надежду на то, что городским больницам удастся справиться с наплывом заболевших.

Ряд американских компаний, производящих аппараты искусственной вентиляции легких, согласились выложить в открытый доступ описание составляющих и этапов сборки таких аппаратов для того, чтобы другие заводы и фабрики смогли наладить их выпуск.

Рекламу путешествий сменили призывы чаще мыть рукиФото: Алексей ОСИПОВ

Русский апрель

Похоже, как минимум до конца апреля придется остаться в Нью-Йорке более полусотни российских граждан, планировавших покинуть территорию США рейсами «Аэрофлота». Сначала граница России была закрыта, затем были сделаны исключения, 3 апреля возвращавшиеся из Москвы в Америку уже сидели в самолете, который должен был затем вернуть в Россию граждан РФ. Но рейс отменили, и теперь нет никакой информации о том, когда эти люди смогут вернуться домой. Пока же, как сообщил «КП» пресс-атташе посольства нашей страны в США Николай Лахонин, наши сограждане размещены за счет посольства в одной из гостиниц.

Пока неизвестно и о механизмах доставки почты из США в Россию. Дело в том, что многие российские соотечественники, проживающие в Новом свете, в последние две недели отправили посылки своим родственникам. В условиях всеобщего дефицита они постарались поделиться самым необходимым в условиях пандемии – масками, антибактериальными средствами, резиновыми перчатками. Но вот уже как 2 недели основная часть этих посылок лежит в нью-йоркском аэропорту JFK. Почтовые отправления USPS (почты США, самого удобного и самого бюджетного оператора) всегда забирали самолеты «Аэрофлота». Никаких других альтернатив USPS пока не имеет.

Вообще же, в штате Нью-Йорк апрель – Месяц русско-американской истории. Уже девятый год подряд по инициативе коалиции русскоязычных общественных организаций штата Сенат Нью-Йорка выносит соответствующую резолюцию. Текущий год внес коррективы в планы Месяца, и большинство заявленных мероприятий пройдут в онлайн-режиме. А совсем скоро на сайте Русско-американского культурного центра «Наследие», действующего в Нью-Йорке уже более двух десятилетий, появится Зал славы c именами русскоязычных врачей, медсестер, фармацевтов, волонтеров, живущих и работающих сейчас в США и находящихся на переднем и самом опасном крае борьбы с пандемией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769659" frameborder="0"></iframe> В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

КСТАТИ

«Нас тут около ста человек»: Нижегородский иллюзионист Илья Яничев застрял в аэропорту Нью-Йорка

Едва ли не каждый день мы пишем о нижегородцах, застрявших в разных частях света из-за мировой пандемии коронавируса. Не стали исключением и наши земляки, оказавшиеся в этот момент в США – вот уже четыре дня около ста россиян не могут вылететь из аэропорта Нью-Йорка. Среди них оказался и нижегородский иллюзионист Илья Яничев (подробности)