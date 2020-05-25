"У меня есть замечательный джентльмен": Трамп рассказал, кто пишет за него в Twitter

25 Май 2020 2020-05-25T07:19:34+03:00

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Американский президент Дональд Трамп признался, что часть постов в Twitter за него пишет другой человек. Причем, эта "часть" - это все дневные сообщения. Лично садится писать твитты Трамп только ранним утром или поздним вечером. В рабочее время он слишком занят, чтобы набирать текст, поэтому надиктовывает свои мысли помощнику:

- У меня есть один замечательный джентельмен. Дэн отличный, он прекрасно справляется,- сказал в интервью Full Measure американский лидер.

Дэна Скавино является директором по соцсетям в администрации президента.

Американский лидер заявил, что очень популярен не только в Twitter, но и в Facebook:

- Цукерберг сказал мне, что я самый большой,- признался президент США.

ИСТОЧНИК KP.RU