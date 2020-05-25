"У меня есть замечательный джентльмен": Трамп рассказал, кто пишет за него в Twitter
Американский президент Дональд Трамп признался, что часть постов в Twitter за него пишет другой человек. Причем, эта "часть" - это все дневные сообщения. Лично садится писать твитты Трамп только ранним утром или поздним вечером. В рабочее время он слишком занят, чтобы набирать текст, поэтому надиктовывает свои мысли помощнику:
- У меня есть один замечательный джентельмен. Дэн отличный, он прекрасно справляется,- сказал в интервью Full Measure американский лидер.
Дэна Скавино является директором по соцсетям в администрации президента.
Американский лидер заявил, что очень популярен не только в Twitter, но и в Facebook:
- Цукерберг сказал мне, что я самый большой,- признался президент США.
ИСТОЧНИК KP.RU