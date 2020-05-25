Переполненные ночные клубы и салюты: В Одессее отметили снятие коронавирусных ограничений вечеринками

25 Май 2020 2020-05-25T10:18:55+03:00

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Одесситы дождались смягчения коронавирусной блокировки, чтобы рвануть в ночные клубы.

До 22 июня в Украине действует "адаптивный карантин": нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, но гулять можно и ходить на пляжи. Но одесситы по-своему поняли смягчение режима и массово отправились отмечать отмену домашней изоляции в ночные клубы.

Как сообщает Страна.ua, на выходных в ночных клубах был аншлаг, очереди даже на входе. Народ развлекали не только в барах и на танцполе, где сомнительным представляется соблюдение дистанции, но и салютами.

- Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть, - прокомментировал ситуацию мэр города Геннадий Труханов.

Ученые считают, что зараженные не опасны для окружающих через 11 дней после заражения. Что касается иммунитета, то он не может быть вечным, антитела находятся в организме до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU