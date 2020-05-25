2020-05-25T11:04:18+03:00
Общество

СК просит арестовать захватчика отделения банка в Москве

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту захвата заложников в столице
Ксения АНУФРИЕВА
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СК просит арестовать захватчика отделения банка в МосквеСК просит арестовать захватчика отделения банка в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главное следственное управление Следственного комитета России ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела о захвате заложников в одном из банков в центре Москвы. СК просит арестовать преступники, сообщили 25 мая, в понедельник, представители ведомства.

Напомним, инцидент случился 23 мая. В полицию поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в столичном банке на Земляном Валу. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка и требовал большую сумму денег, после чего согласился вступить в переговоры с правоохранительными органами.

В ходе проведения спецоперации мужчина, которым оказался ранее судимый 34-летний житель Нижневартовска, был задержан штурмом. Взрывчатки у него при себе не оказалось, однако полицейские изъяли у захватчика муляж бомбы. Мужчину отправили на допрос в ближайшее отделение полиции. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников захваченной организации, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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