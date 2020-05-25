2020-05-25T13:57:35+03:00
В мире

Илону Маску пришлось изменить имя сына

Счастливая мать сообщила, что новое имя нравится ей даже больше
Ксения АНУФРИЕВА
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Илону Маску пришлось изменить имя сынаИлону Маску пришлось изменить имя сынаФото: REUTERS
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Американский бизнесмен Илон Маск и канадская певица Граймс были вынуждены поменять имя своего недавного родившегося сына, которого изначально хотели назвать X Æ A-12. Законы штатов не позволили родителям включить в имя ребенка цифры, отметила супруга Маска на своей странице в Instagram.

Как сообщила певица, из-за законов штата Калифорния родителям пришлось поменять имя мальчика для документов. Дело в том, что местные законы позволяют использовать для регистрации имен только буквы латинского алфавита, апострофы и дефисы.

Однако ребенка так и не назвали обычным американским именем – родители всего лишь изменили в имени последние цифры на «Xii». Новое имя мальчика - X Æ A-Xii. По мнению Граймс, оно даже лучше предыдущего. Как законодательство штата относится к странной букве Æ, происходящей из латыни, жена Маска не уточнила.

Как ранее писал сайт kp.ru, Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта. Мать ребёнка придумала первую половину имени, а отец - отсылку к названию воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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