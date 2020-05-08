2020-05-08T14:30:11+03:00
В мире

Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта

Мать ребёнка придумала первую половину имени, а отец - отсылку к названию воздушного судна
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как читается имя его новорождённого сына от канадской певицы Граймс. Напомним, пара заявила, что назвала ребёнка X Æ A-12.

В шоу американского комика и комментатора UFC Джо Рогана Маск объяснил, что имя произносится как "Икс Эш Эй Твелв". Он также признался, что идея такого имени родилась у Граймс, но сам Маск дополнил его отсылкой к названию любимого самолёта-разведчика А-12.

В документах у ребёнка будет скорее всего другое имя, поскольку в Калифорнии не разрешено указывать лигатуру и цифры в имени.

Ранее Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, рассказала о значении необычного имени своего первенца. Как сообщал сайт KP.RU, в имени X Æ A-12 "X" означает "неизвестную переменную", "Æ" - эльфийское написание аббревиатуры AI, то есть "искусственный интеллект или любовь", а "A-12" - американский высотный самолёт-разведчик.

Илон Маск раскрыл, как читается имя его сына. Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудникам Facebook и Google разрешат оставаться на удаленной работе до конца года
Путин призвал западные страны осудить Мюнхенский сговор
Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
В Пензе восстановили легендарный «Т-34»
Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта
Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным
Жители Вашингтона собираются на вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом
Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона россиян
Московским ветеранам подарят планшеты с трансляцией Парада Победы
Строительство Чебоксарского залива начнётся в столице Чувашии летом
Владимир Путин после обращения главы Якутии распорядился пересмотреть финансирование тушения лесных пожаров
Для сильных духом автомобилистов: Товары бренда «Армия России» начали продаваться на АЗС
Глава Минздрава рассказал о смертях из-за коронавируса среди рожениц
Глава Минздрава сообщил, когда проведение ЕГЭ будет безопасным