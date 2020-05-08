Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта

8 Май 2020 2020-05-08T14:30:11+03:00

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как читается имя его новорождённого сына от канадской певицы Граймс. Напомним, пара заявила, что назвала ребёнка X Æ A-12.

В шоу американского комика и комментатора UFC Джо Рогана Маск объяснил, что имя произносится как "Икс Эш Эй Твелв". Он также признался, что идея такого имени родилась у Граймс, но сам Маск дополнил его отсылкой к названию любимого самолёта-разведчика А-12.

В документах у ребёнка будет скорее всего другое имя, поскольку в Калифорнии не разрешено указывать лигатуру и цифры в имени.

Ранее Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, рассказала о значении необычного имени своего первенца. Как сообщал сайт KP.RU, в имени X Æ A-12 "X" означает "неизвестную переменную", "Æ" - эльфийское написание аббревиатуры AI, то есть "искусственный интеллект или любовь", а "A-12" - американский высотный самолёт-разведчик.

Илон Маск раскрыл, как читается имя его сына. Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.

ИСТОЧНИК KP.RU