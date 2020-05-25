2020-05-25T14:52:50+03:00
Общество

Рособрнадзор назвал дополнительную дату итогового сочинения у 11-классников

Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является обязательным
Ксения АНУФРИЕВА
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Рособрнадзор назвал дополнительную дату итогового сочинения у 11-классниковРособрнадзор назвал дополнительную дату итогового сочинения у 11-классниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Рособрнадзор назвал дополнительные сроки для итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах и итоговое сочинение у 11-х классов. В большинстве регионов эти виды аттестации выпускников прошли в конце мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Российские регионы, где итоговое сочинение у 11-х классов не состоялось 25 мая, могут провести его 8 июня. Для итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах Рособрнадзор установил дополнительный срок - 5 июня. Специалисты ведомства напомнили, что сдача данных видов аттестации обязательная для выпускников старших классов учебных учреждений.

- В субъектах итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах можно провести в онлайн-режиме, если для этого есть необходимая материально-техническая база и условия для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации, - добавили в пресс-службе.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах страны из-за распространения коронавируса. Так, ЕГЭ для выпускников перенесли, его будут сдавать только школьники, которые хотят поступить в вузы. А ОГЭ для учащихся девятых классов в этом году отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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