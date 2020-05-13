Из-за коронавируса ЕГЭ перенесли, а ОГЭ вообще отменили

Министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк:

- Такое обучение обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране и регионов, - уточнил замминистра. - Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены и вовсе отменят, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Отменили выпускные экзамены и для выпускников 9-х классов. Оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок.

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