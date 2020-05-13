2020-05-13T13:39:23+03:00
Общество

В России отменили ОГЭ для 9-классников

Итоговые оценки выставят на основании годовых
Ксения АНУФРИЕВА
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В России отменили ОГЭ для 9-классниковВ России отменили ОГЭ для 9-классниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты Минпросвещения России приняли решение отметить ОГЭ для учащихся девятых классов в текущем году из-за развития эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ведомство сообщило 13 мая, в среду.

- Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 2020 году на состоятся, итоговые оценки 9-классникам выставят на основании итоговых оценок, - заявили в российском Минпросвещения.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЕГЭ для выпускников средних учебных заведения страны в текущем году перенесли с 8 июня на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Накануне эксперты Рособрандзора допускали вариант переноса или отмены экзаменов для школьников в этом году. Субъекты России могли бы самостоятельно обозначать сроки проведения выпускных экзаменов. Заместитель главы Минпросвещения говорил, что даты проведения ЕГЭ и ОГЭ будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионах.

При этом он также говорил, что учебный год начнется в стране в начале сентября в обычном формате, переводить школьников на дистанционный формат обучения власти России не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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