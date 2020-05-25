США грозит рекордное обрушение добычи нефти

25 Май 2020 2020-05-25T16:01:36+03:00

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Соединенные Штаты могут потерять до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок. Производители ресурса оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса и падением стоимости сырья, сообщает издание The Wall Street Journal.

Дело в том, что из-за некоторых особенностей технологий производителям необходимо постоянно бурить новые скважины, и это является слабым местом сланцевой промышленности.

Добыча нефти в США а текущем году грозит сократиться до пяти миллионов баррелей в сутки. У многих компаний потери составят 30-50: за один год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

До этого министерство энергетики Штатов прогнозировало объем добычи нефти в стране в начале следующего года на уровне 13,5 миллиона баррелей в сутки. Количество действующих установок для бурения новых скважин в стране сократилось до исторического минимума и достигло 318 единиц. Огромное количество предприятий сланцевой промышленности оказались на грани банкротства, ведь добыча нефти для них стала нерентабельной и не позволяет обслуживать взятые ранее кредиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU