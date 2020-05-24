Сколько продержится российская экономика без нефти и бизнеса

Свет в конце тоннеля, наконец, появился. Многие страны отменяют карантин, снимают ограничения, опасность коронавируса сходит на нет. Рано или поздно открывать экономику начнем и мы. Но хватит ли у России денег, чтобы справиться с последствиями кризиса? «Комсомолка» отвечает на главные вопросы.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ В КУБЫШКЕ?

Денег у нас много, а долгов мало. В правительстве это не устают повторять. Мол, смотрите, как мы благоразумно поступали все последние годы. Только в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопилось 13 триллионов рублей. В международных резервах Центробанка - в несколько раз больше ($562 млрд). А госдолг страны мизерный - каких-то $55 млрд. Хоть завтра можно отдать. Но смысла спешить нет.

- Есть риски серьезного недопоступления налогов и других доходов бюджета. Будем компенсировать за счет других источников, - недавно пояснял глава Минфина Антон Силуанов.

Плохие времена, которых ждали и к которым готовились, настали. Дефицит бюджета по итогам года составит 5 триллионов рублей, то есть мы доходы государства снизятся на четверть. И это в лучшем случае. Чтобы компенсировать потери, часть денег возьмут из заначки, часть займут на бирже, выпустив гособлигации. При таком раскладе накопленных ресурсов хватит на 3-5 лет. Но все будет зависеть от двух главных факторов: цен на нефть и состояния бизнеса внутри страны.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНОЙ НА НЕФТЬ?

По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, если цена на нефть останется в районе $35 за баррель, бюджет будет каждый год терять по 3 трлн рублей. Правда, есть вероятность, что в реальности стоимость «черного золота» будет выше.

- Китай почти восстановил свое потребление на докоронавирусном уровне. И в Европе, и в Азии есть признаки оживления спроса на нефть. Поэтому у цен на нефть есть позитивные перспективы, - говорит Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Минэнерго США предсказывает, что в этом году средняя цена на нефть составит $34, а в 2021 году поднимется до $48 за баррель. Цены будут расти из-за сокращения мировых запасов нефти, считают аналитики.

Напомним, в нашем бюджете на этот год была заложена цифра в $42 за баррель, но поступления от нефти и газа - это меньше половины доходов казны. Остальное дает несырьевой бизнес. И у него дела очень плохи…

СКОЛЬКО НАЛОГОВ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

Как недавно подсчитали в Федеральной налоговой службе, сборы государства в виде налогов в апреле упали на треть - это минус 800 млрд рублей. И это всего за месяц. Да, после выхода из карантина бизнес снова начнет работать, зарабатывать и платить налоги. Но суммы могут сильно упасть. Некоторые эксперты предсказывают волну банкротств и даже затяжную экономическую депрессию.

- Ситуация в экономике очень тревожная. Драматически упал спрос почти на все виды продукции и услуг, - говорит Сергей Васильев, председатель правления инвестгруппы «Русские фонды». - И как следствие - произошло падение производства. Если мы будем просто ждать, пока оно начнет само восстанавливаться, ввергнем экономику в еще большую пропасть депрессии.

Спрос в экономике - это самое главное. Если его нет, то нет и роста. Спрос должен быть платежеспособным. Потребители должны не только хотеть купить мультиварку или автомобиль, но и иметь возможность это сделать. А чем дольше длится карантин и чем больше людей теряют работу или получают минимальный оклад, тем меньше у них желания тратить деньги: «Вдруг завтра будет еще хуже?» И это запускает цепную реакцию в экономике. Когда никто не хочет ничего покупать, нет смысла что-либо производить. Поэтому спрос в экономике надо поддержать, пусть даже искусственно.

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИТЬ ВРЕДНО?

- Принято считать, что бережливость - это добродетель. Если ты решил прекратить пустое мотовство и стал жить скромнее, то это сделает тебя богаче. В случае конкретного человека такое утверждение логично. Но верно ли оно, если так будет поступать все общество? Что, если все решат жить экономно и остановят лишние траты? Ответ очевиден. В отношении всего общества формула «бережливости» не работает. Рачительность государства - скорее зло, чем благодетель. В моменты кризиса такое поведение ведет к бедности, а не процветанию, - считает Сергей Васильев.

Большинство российских экспертов считают, что поддержку экономики (граждан и бизнеса) нужно расширить. К примеру, сейчас все антикризисные меры правительства тянут всего на два триллиона рублей. Об этом недавно заявил глава Минтруда Антон Котяков, до этого работавший в Минфине. Развитые страны мира тратят в разы больше.

В Центробанке и Кабмине опасаются разгона инфляции, но многие эксперты считают, что эти страхи напрасны. Во-первых, дефицита большинства товаров и услуг нет. Во-вторых, граждане уже начали экономить, поэтому транжирить деньги не будут. Спрос вряд ли превысит докризисный уровень. А значит, и цены не должны вырасти.

НАГЛЯДНО

Как менялась цена на нефть с начала года (средняя стоимость, $ за баррель):

Январь - 65

Февраль - 55

Март - 30

Апрель - 23

Май (за неполны месяц) - 30

P.S. В 2019 году средняя цена на нефть составляла $64 за баррель (по данным Bloomberg).

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