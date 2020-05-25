2020-05-25T17:15:11+03:00
Происшествия

Найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии

20-летняя девушка с другом признались, что отнесли тело Лоурен Моралес Фернандес на помойку
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тело задушенной 22-летней кубинки нашли в мусорном бакеТело задушенной 22-летней кубинки нашли в мусорном бакеФото: Соцсети
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После штурма квартиры на улице Кастанаевская, в которой держали в заложниках 22-летнюю Лоурен Моралес Фернандес, полицейские обнаружили в состоянии сильного наркотического опьянения 20-летнюю хозяйку квартиры и её друга из Кабардино-Балкарии.

Кроме того, полицейские нашли в квартире наркотики и фаллоимитаторы. Сначала оба заявили, что Лоурен уехала от них, и они не знают куда. Позже они признались, что задушили её и сбросили тело в помойку, сообщает МК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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