Найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии
20-летняя девушка с другом признались, что отнесли тело Лоурен Моралес Фернандес на помойку
Тело задушенной 22-летней кубинки нашли в мусорном бакеФото: Соцсети
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После штурма квартиры на улице Кастанаевская, в которой держали в заложниках 22-летнюю Лоурен Моралес Фернандес, полицейские обнаружили в состоянии сильного наркотического опьянения 20-летнюю хозяйку квартиры и её друга из Кабардино-Балкарии.
Кроме того, полицейские нашли в квартире наркотики и фаллоимитаторы. Сначала оба заявили, что Лоурен уехала от них, и они не знают куда. Позже они признались, что задушили её и сбросили тело в помойку, сообщает МК.
ИСТОЧНИК KP.RU