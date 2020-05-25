2020-05-25T11:40:55+03:00
Происшествия

«Мне срочно нужны 30 тысяч»: Кубинка, чье тело нашли в Москве возле мусорного бака, перед смертью отправила странное сообщение

Подруга рассказала о странном поведении девушки
Иван РУНЕВ
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Кубинка, чье тело нашли в Москве возле мусорного бака, перед смертью отправила странное сообщениеКубинка, чье тело нашли в Москве возле мусорного бака, перед смертью отправила странное сообщениеФото: СОЦСЕТИ
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22 мая в полицию обратилась 27-летняя москвичка Светлана К.* Девушка рассказала полицейским, что ее лучшая подруга, 22-летняя уроженка Кубы пропала при странных обстоятельствах. По словам девушки, последний раз она видела подругу 19 мая у нее дома в Текстильщиках, где кубинка жила в квартире. Света рассказала полицейским, что около 22 часов вечера подруга внезапно собралась и ушла из дома, сказав только, что должна встретиться со знакомыми. Какими именно знакомыми и зачем - рассказывать отказалась.

«Тем же вечером, но чуть позже, на телефон Светланы пришло смс-сообщение от подруги, где последняя сообщила Свете, что ей срочно необходимо где-то достать 30 000 рублей и что в данный момент она находится в подмосковных Химках. После этого общение оборвалось и кубинка пропала. Светлана выждала несколько дней, в надежде, что подруга сама объявится, но когда прошло 2 суток - решила обратиться в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что поздним вечером 24 мая горожане обнаружили возле одного из мусорных баков на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково, тело темнокожей, обнаженной молодой женщины.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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