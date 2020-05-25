Китайские ученые продолжат изучать коронавирус для предотвращения новой пандемии

25 Май 2020 2020-05-25T17:33:42+03:00

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Ученые из Китая намерены продолжать исследования коронавируса, чтобы в дальнейшем избежать повторения ситуации с новой пандемией. Об этом 25 мая в эфире телевизионного канала CGTN рассказала ученый из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

По мнению китайских специалистов, важно предотвратить повторную вспышку коронавируса, поэтому стоит продолжить искать ранее не описанные наукой патогены. Также важно иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики.

- Суть нашей деятельности заключается в работе на опережение. Носителями вируса часто становятся дикие животные, например, летучие мыши – переносчики множества патогенов. Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет, - заявила Чжэнли.

Вирусолог отметила, что кроме лабораторных работ для сбора образцов разработки моделей раннего предупреждения в условиях дикой природы, также требуются ученые из разных областей.

- Ученые важно взаимодействовать друг с другом, а правительствам разных стран — помогать им в совместной работе. Наша первоначальная цель международного сотрудничества — служить здоровью всех людей во всем мире, потому что мы знаем, что возникающие вирусы не знают границ, - объяснила специалист.

Напомним, с начала пандемии коронавируса поползли слухи о том, что патоген якобы искусственно создали в китайской лаборатории. Недавно американский государственный секретарь Майкл Помпео заявил, что у Вашингтона есть все доказательства того, что коронавируса создали ученые из Уханя, а после страна долгое время скрывала от мира болезнь, позволяя ей распространиться в другие государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU