Захарова: Наша задача - максимально содействовать людям в их возвращении на родину

25 Май 2020 2020-05-25T19:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел России поставило перед собой задачу максимального содействия россиянам в их возвращении домой, а также разбирать все коллективные и индивидуальные заявки на помощь с возвращением россиян в страну, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе "Нефантастика" на Радио Комсомольская правда.

- У нас есть задача разбирать обращения коллективные, индивидуальные, заниматься материальной поддержкой. Смотреть, где есть гуманитарный случай, смотреть, где есть, к сожалению, попытки выдать свой случай за гуманитарный, и максимально делать всё, чтобы содействовать людям либо в их возвращении, либо их нахождения там до момента возвращения, - отметила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU