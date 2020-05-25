2020-05-25T19:33:46+03:00
Общество

Захарова: Наша задача - максимально содействовать людям в их возвращении на родину

Официальный представитель МИД России рассказала на Радио Комсомольская правда о 60 тысячах россиян, желающих вернуться домой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мария Захарова рассказала о содействии МИДа россиянам в их возвращении на родинуМария Захарова рассказала о содействии МИДа россиянам в их возвращении на родинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России поставило перед собой задачу максимального содействия россиянам в их возвращении домой, а также разбирать все коллективные и индивидуальные заявки на помощь с возвращением россиян в страну, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе "Нефантастика" на Радио Комсомольская правда.

- У нас есть задача разбирать обращения коллективные, индивидуальные, заниматься материальной поддержкой. Смотреть, где есть гуманитарный случай, смотреть, где есть, к сожалению, попытки выдать свой случай за гуманитарный, и максимально делать всё, чтобы содействовать людям либо в их возвращении, либо их нахождения там до момента возвращения, - отметила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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