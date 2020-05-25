В Минпросвещения уточнили, что пробные ЕГЭ проведут не для школьников

25 Май 2020 2020-05-25T19:50:27+03:00

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В Министерстве просвещения России сообщили, что пробные ЕГЭ, запланированные на 29 и 30 июня, пройдут только для организаторов. Школьники не будут в них участвовать.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что первые ЕГЭ пройдут 3 июля и начнутся с экзаменов по географии и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU