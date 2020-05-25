В России утвердили график ЕГЭ

25 Май 2020 2020-05-25T20:28:05+03:00

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Опубликован утверждённый график проведения Единого государственного экзамена.

География, литература и информатика пройдут 3 июля.

ЕГЭ по русскому языку назначен на 6 и 7 юля.

3 июля — география, литература, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история и физика;

16 июля — обществознание и химия;

20 июля — биология и письменный иностранный язык;

22 и 23 июля — устный иностранный язык.

- Нами подготовлены рекомендации, которые необходимы для образовательных учреждений, мы проработали их и с Минпросвещения, и с Рособрнадзором, и с субъектами. Они очень простые, понятные и содержат меры для безопасного проведения экзамена относительно здоровья школьников и педагогов, - сказано на сайте Минпросвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU