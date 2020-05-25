В России утвердили график ЕГЭ
Опубликован утверждённый график проведения Единого государственного экзамена.
География, литература и информатика пройдут 3 июля.
ЕГЭ по русскому языку назначен на 6 и 7 юля.
3 июля — география, литература, информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история и физика;
16 июля — обществознание и химия;
20 июля — биология и письменный иностранный язык;
22 и 23 июля — устный иностранный язык.
- Нами подготовлены рекомендации, которые необходимы для образовательных учреждений, мы проработали их и с Минпросвещения, и с Рособрнадзором, и с субъектами. Они очень простые, понятные и содержат меры для безопасного проведения экзамена относительно здоровья школьников и педагогов, - сказано на сайте Минпросвещения.
ИСТОЧНИК KP.RU