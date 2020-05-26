2020-05-26T02:20:56+03:00
В мире

Первое испытание орбитальной ракеты в США завершилось неудачей

Модифицированный Boeing 747, как и планировалось, сбросил ракету над Тихим океаном, но ее двигатели не запустились
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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К испытанию орбитальной ракеты над Тихим океаном Virgin Orbit готовилась пять летК испытанию орбитальной ракеты над Тихим океаном Virgin Orbit готовилась пять летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Долгожданное первое демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли, завершилось неудачей.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила американская компания Virgin Orbit, которая целых пять лет готовилась к нынешнему запуску. Модифицированный самолет Boeing 747, как и планировалось, сбросил орбитальную ракету LauncherOne над Тихим океаном, однако ее двигатели воздухе не запустились.

«Мы подтверждаем гладкий сброс с самолета. Тем не менее, миссия была прекращена вскоре во время полета. «Космическая девушка» (Cosmic Girl, так называют самолет, который сбросил ракету – прим. ред) и экипаж находятся в безопасности и возвращаются на базу», - говорится в сообщении компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально первая попытка отправить ракету с грузом в космос таким способом была запланирована на воскресенье, 24 мая, но тестовый запуск отложили на сутки из-за технических неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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