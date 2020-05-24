2020-05-25T00:03:48+03:00
В мире

В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты

Компания Virgin Orbit сообщила, что один из датчиков работает не так, как надо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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К испытанию орбитальной ракеты над Тихим океаном Virgin Orbit готовилась пять летК испытанию орбитальной ракеты над Тихим океаном Virgin Orbit готовилась пять летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.

В сообщении на ее странице в Twitter говорится, что тестовый запуск пришлось перенести на более поздний срок из-за технических неполадок: выяснилось, что «один из датчиков работает ненадлежащим образом».

Ранее Virgin Orbit заявляла, что 24 мая проведет испытание, к которому готовилась пять лет. Предполагалось, что модифицированный самолет Boeing 747 сбросит орбитальную ракету LauncherOne над Тихим океаном, ее двигатели должны были запуститься уже в воздухе. В компании подчеркивали, это первая попытка отправить ракету с грузом в космос таким способом.

Ожидается, что специалисты быстро исправят проблему с датчиком, и испытание состоится в понедельник, 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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