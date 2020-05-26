Родители по ошибке заживо похоронили младенца

26 Май 2020 2020-05-26T07:54:07+03:00

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Похороненный заживо ребенок 12 часов провел в земле, прежде, чем его крики услышали прохожие. Все произошло в индийской деревне Харва Талбука Гарбада в Даходе. Около 9 часов утра в субботу 23 мая, местный житель пошел к пруду. Из поля доносился слабый звук, похожий то ли на плач, то ли на писк.

Сам подходить мужчина побоялся и созвал других жителей деревни. Источник звука вскоре нашли. Из-под земли выглядывали крошечные ножки ребенка, тогда как голова была присыпана землей. Ребенка вытащили, она была жива. Несколько мужчин решили не дожидаться врачей и сами повезли младенца в больницу.

- Ребенок был жив и дышал, и мы хотели убедиться, что она выжила. Она была так мала, что мы могли держать ее в ладонях, - сказал один из спасителей Манубхай Бхабхор изданию The Indian Express.

ИСТОЧНИК KP.RU