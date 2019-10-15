2019-10-15T09:31:08+03:00
В мире

Пара пришла хоронить на кладбище дочь и обнаружила закопанного заживо чужого ребенка

Младенец провел в глиняном горшке под землей трое суток
Юлия САЛЬНИКОВА
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Младенец был сильно истощен и получил воспалениеМладенец был сильно истощен и получил воспалениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Индии семейная пара, которая потеряла дочь, спасла от гибели чужого младенца. Торговец Хитеш Кумар Сирохи и его супруга Сирохи Вайшали так и не смогли стать родителями – их ребенок родился недоношенным. Роды начались на седьмом месяце беременности. Евочка прожила всего несколько минут.

В минувший четверг 10 октября пара пришла на кладбище, чтобы похоронить ребенка. Могилу мужчина рыл сам. Вдруг лопата стукнулась о что-то, из земли достали глиняный горшок, в котором лежал младенец, в котором кто-то пытался похоронить ребенка заживо. Девочка была жива, хоть и дышала с трудом. Семья передала младенца медикам.

Офицер полиции города Абхинандана Сингха сообщил, что девочка спасена. Теперь идут поиски родителей ребенка. Как рассказали врачи, младенец провел под землей трое суток. Дышать девочка могла благодаря тому, что горшок был неглубоко закопан. Выжить без питания ребенок смог с помощью запасов «бурого жира», который есть у младенцев. У девочки признаки воспаления от длительного нахождения под землей.

Как сообщает NDTV, состояние маленькой пациентки улучшилось и пара, обнаружившая ее под землей, хочет удочерить девочку. Правда, для этого нужно согласие одного из родителей – мать и отца младенца ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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