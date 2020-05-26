На Украине проверяют, могли ли быть в кабинете Порошенко "жучки"

26 Май 2020 2020-05-26T08:39:07+03:00

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Скандальная запись телефонных разговоров Порошенко и Байдена могла попасть быть сделана в кабинете украинского президента. На тот момент, когда политики созванивались, Украиной управлял Петр Порошенко. В Государственном Бюро расследования страны допускают, что запись шла с "жучков", которые кто-то мог поставить в кабинете президента.

- Назначена проверка по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам, - говорится в фотокопии выдержки из реестра досудебных расследований., которую опубликовало издание "Украинская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU