На Украине проверяют, могли ли быть в кабинете Порошенко "жучки"
Скандальная запись телефонных разговоров Порошенко и Байдена могла попасть быть сделана в кабинете украинского президента. На тот момент, когда политики созванивались, Украиной управлял Петр Порошенко. В Государственном Бюро расследования страны допускают, что запись шла с "жучков", которые кто-то мог поставить в кабинете президента.
- Назначена проверка по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам, - говорится в фотокопии выдержки из реестра досудебных расследований., которую опубликовало издание "Украинская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU