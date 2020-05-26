Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты

26 Май 2020 2020-05-26T09:10:39+03:00

Мартовская сумма оказалась почти в 10 раз больше февральской

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Российские банки запаслись валютой на фоне распространения коронавиурса. В России эпидемия начала набирать обороты в марте. Тогда же президент объявил сначала нерабочую неделю, потом целый апрель был выходным. Отменено международное сообщение и введены правила самоизоляции.

На фоне блокировки, банки в марте закупили рекордную сумму валюты. Долларов приобрели в 9,6 раз больше, чем в феврале. В Банке России сообщают, что в Россию завезли 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличной форме. Это больше, чем за предыдущие шесть лет. Только в декабре 2014 года в Россию завезли 9,5 млрд долларов и 10,15 млрд евро соответственно.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говорила, что банковский кризис в России невозможен - у банков достаточно резервов и капитала, чтобы справиться с трудностями.

ИСТОЧНИК KP.RU