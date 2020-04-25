Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис

После нескольких кризисов россияне естественно боятся за свои деньги. Причины для беспокойства есть - ситуация в экономике довольно шаткая. А вот веры властям - как всегда нет. Чего только стоит налог на вклады, который введут со следующего года, или неоднозначное заявление Кудрина, что деньги вкладчиков могут использоваться для борьбы с кризисом. Да еще и слухи о валютном контроле появились. Что происходит в банковской сфере? Стоит ли бояться за свои сбережения? И в чем сейчас лучше хранить деньги? Отвечаем на семь наивных вопросов.

1. Начнем с главного. С банками сейчас все в порядке?

Как пояснила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «банковский кризис в России невозможен». По ее словам, у банков достаточно резервов и капитала, чтобы справиться со всеми трудностями. Финансовая система в стране устойчива. Кроме того, у ЦБ есть все инструменты для поддержки банков. К примеру, в прошлую пятницу регулятор дал им 500 млрд рублей. А в понедельник даст еще 500 млрд. Это не бесплатные деньги. Но они помогут кредитным организациям в том случае, если у них будет не хватать средств для обслуживания клиентов.

2. А почему тогда вкладчики забирают деньги?

По данным ЦБ, в марте из банков «сбежало» 600 млрд рублей - это примерно 2% от общего объема вкладов. Одна из причин - введение налога на миллионные вклады («КП» подробно писала об этом). Некоторые клиенты решили на всякий случай снять сбережения, опасаясь, что налогом обложат всю сумму, лежащую на счете. Но, как позже пояснили в Минфине, налог будут брать лишь с процентов, начисленных на сумму свыше миллиона рублей. А действовать новый налог начнет лишь со следующего года. После этого отток вкладов со счетов прекратился. Тем более, что для снятия наличных в марте были и другие причины. Многие граждане на волне ослабления рубля решили ускорить крупные покупки. В марте резко вырос спрос на недвижимость.

3. Кстати, о долларе. Правда, что в России введут налог на валютные операции?

Нет, неправда. Это предложил лишь один человек - министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Это известный экономист, но с довольно радикальными идеями. Одно время он был даже советником президента. Его идея - обложить налогом валютные спекуляции. Другими словами, чтобы валюту в банках могли менять только те, кто ее использует по назначению. Например, покупает импортные товары или продает что-либо за границу. А те, кто торгует валютой ради наживы, должны будут платить налог. Но в реальности отделить спекулятивные операции от производственных невозможно. Это создало бы только лишние препоны для всех. Поэтому в правительстве и ЦБ идею Глазьева не поддержали. Ни валютного контроля, ни налога на валюту не будет.

Сергей Глазьев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. А как иначе держать курс рубля? Особенно сейчас, когда нефть упала?

С конца 2014 года в России введен плавающий курс нашей валюты. То есть он подвластен только спросу и предложению на бирже. Растет спрос на доллар? Его курс движется вверх. И наоборот. В таких условиях положение рубля кажется шатким. Но это не совсем так. Центробанк и Минфин установили на рынке специальное бюджетное правило. Оно позволяют если не зафиксировать курс рубля, то снизить его колебания. Суть правила в том, что государство при высоких ценах на нефть тратит излишки доходов на покупку валюты и складывает деньги в Фонд национального благосостояния. Это позволяет и кубышку копить, и не давать рублю сильно укрепляться (что не очень хорошо для развития экономики). Так было до начала марта. А после этого пошел обратный процесс. Когда цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель, валюту из закромов начали продавать. За последние полтора месяца ЦБ потратил из резервов $5,5 млрд. Точнее поменял их на бирже на рубли. Вырученные деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета.

5. И что, это сработало?

Если посмотреть на динамику курса рубля, то да. В начале марта доллар резко подорожал - с 63 до 80 рублей. Тогда продажа валюты со стороны ЦБ была минимальной, а спрос со стороны спекулянтов высоким. Сейчас курс доллара почти не меняется. Он в течение нескольких недель находится в районе 74 - 77 рублей. И это несмотря на то, что стоимость нефти сейчас аномально низкая - меньше 20 долларов за баррель. Не будь бюджетного правила, курс рубля мог бы превысить 100 рублей. При этом устойчивость этой конструкции довольно серьезная. Денег в Фонде национального благосостояния даже при самом пессимистичном сценарии хватит на два года.

6. Какой прогноз на будущее?

На курсы валют влияет слишком много факторов. Сделать более или менее точный прогноз сейчас невозможно. В ближайшие пару месяцев цена на нефть точно будет довольно низкой. К примеру, в ЦБ прогнозируют, что баррель в мае-июне подешевеет до 15 долларов. А во второй половине года не превысит 25 долларов. При таком сценарии курс будет колебаться в районе 75 - 85 рублей за доллар. Все будет зависеть от спроса на валюту на бирже. Многие независимые эксперты предполагают, что к концу года нефть будет стоить даже больше - 30 - 40 долларов. В этом случае курс нашей валюты может подняться до 65 - 70 рублей за доллар.

7. Тогда в чем сейчас выгоднее держать деньги?

Хороший вопрос. Особенно, если эти деньги у вас есть. Но дать точный ответ тоже не получится. Стандартная рекомендация: основную часть средств держать в рублях, а небольшое количество сбережений - в долларах или евро (это скорее для душевного спокойствия). Во-первых, рублевые доходы приносят 5 - 6% годовых, а валютные счета - максимум 0,5% годовых. Во-вторых, тратить доллары или евро по их прямому назначению в ближайшие месяцы у вас точно не получится. Границы в летний сезон скорее всего будут закрыты. При этом в одном банке желательно держать не больше 1,4 млн рублей. Эта сумма компенсируется Агентством по страхованию вкладов в том случае, если банк обанкротится или лишится лицензии. Как говорится, в кризис лучше перебдеть.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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