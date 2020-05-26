Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа

26 Май 2020 2020-05-26T10:22:09+03:00

Андрей Наговицын считает COVID-19 более опасным, потому что это новая инфекция, о которой мало что известно

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Коронавирус сильно отличается от свиного гриппа, который охватил мир около десяти лет назад. Эпидемия была тогда и в России, закрывали на карантин вузы, но в сравнении с нынешней блокировкой, меры по сдерживанию предпринимали минимальные - больше не требовалось.

- В сравнении со свиным гриппом у нее (коронавирусной инфекции) более длительный инкубационный период - от 6 до 14 дней. Тогда как у свиного гриппа этот инкубационный период составлял от 2 до 4 дней,- опубликовал комментарий в соцсетях завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.

Если при гриппе, человек становился заразен за сутки до появления симптомов, то в случае с коронавирусом все не так однозначно. Сингапурские ученые уверяют - за два дня инфицированный уже опасен, другие исследователи уверены - весь инкубационный период (до 14 дней) человек способен передавать вирус.

Но в одном ученые сходятся - коронавирус может дольше находиться на предметах, в воздухе, мебели, дверных ручках, продуктах.

- В чем сложность этого заболевания? Мы его не знаем. Только сейчас появляются средства диагностики, разрабатываются средства лечения,- заключил доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU