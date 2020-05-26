Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов

26 Май 2020 2020-05-26T11:20:17+03:00

Названы причины, по которым студентов чаще всего отчисляют из вузов Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2019 году из вузов «вылетели» 429 тысяч студентов

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В Минобрнауки назвали причины, по которым студенты чаще всего «вылетают» из вузов. В 2019 году своих мест лишились 429 учащихся. Для сравнения годом ранее этот показатель был на порядок выше - 465 тысяч человек.

За что отчисляют студентов:

Неуспеваемость - 125 тысяч человек (133 тыс. в 2018 году),

Добровольно бросил учебу - 97 тыс. (91 тысяча),

Просрочка оплаты обучения - 54,7 тыс.,

Переход на другую форму учёбы - 47,3 тыс.,

Перевод в другие вузы - 43,2 тыс.

Провалили итоговую аттестацию - почти 8 тыс.,

Отчислены за дисциплинарный проступок - 2,3 тыс.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко полагает, что скоро к списку добавится еще одна причина – отказ от учебы из-за изменившихся финансовых обстоятельств.

- Мы видим падение доходов у населения, у студентов в том числе. Особенно это актуально, если обучение платное. Но даже бюджет обходится недешево: плата за общежитие, траты на продукты, одежду, проезд. Кто-то не сможет потянуть такие затраты, а некоторые решат бросить учебу, так как ошиблись со специальностью и не хотят тратить силы и средства, - комментирует Цапко NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что бороться с коронавирусом отправят студентов медвузов. Под «призыв» попадут учащиеся 4 и 5 курсов.

ИСТОЧНИК KP.RU