Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В Минобрнауки назвали причины, по которым студенты чаще всего «вылетают» из вузов. В 2019 году своих мест лишились 429 учащихся. Для сравнения годом ранее этот показатель был на порядок выше - 465 тысяч человек.
За что отчисляют студентов:
Неуспеваемость - 125 тысяч человек (133 тыс. в 2018 году),
Добровольно бросил учебу - 97 тыс. (91 тысяча),
Просрочка оплаты обучения - 54,7 тыс.,
Переход на другую форму учёбы - 47,3 тыс.,
Перевод в другие вузы - 43,2 тыс.
Провалили итоговую аттестацию - почти 8 тыс.,
Отчислены за дисциплинарный проступок - 2,3 тыс.
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко полагает, что скоро к списку добавится еще одна причина – отказ от учебы из-за изменившихся финансовых обстоятельств.
- Мы видим падение доходов у населения, у студентов в том числе. Особенно это актуально, если обучение платное. Но даже бюджет обходится недешево: плата за общежитие, траты на продукты, одежду, проезд. Кто-то не сможет потянуть такие затраты, а некоторые решат бросить учебу, так как ошиблись со специальностью и не хотят тратить силы и средства, - комментирует Цапко NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что бороться с коронавирусом отправят студентов медвузов. Под «призыв» попадут учащиеся 4 и 5 курсов.
ИСТОЧНИК KP.RU