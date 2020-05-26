2020-05-26T11:20:17+03:00
Общество

Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов

В 2019 году из вузов «вылетели» 429 тысяч студентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Названы причины, по которым студентов чаще всего отчисляют из вузовНазваны причины, по которым студентов чаще всего отчисляют из вузовФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В Минобрнауки назвали причины, по которым студенты чаще всего «вылетают» из вузов. В 2019 году своих мест лишились 429 учащихся. Для сравнения годом ранее этот показатель был на порядок выше - 465 тысяч человек.

За что отчисляют студентов:

Неуспеваемость - 125 тысяч человек (133 тыс. в 2018 году),

Добровольно бросил учебу - 97 тыс. (91 тысяча),

Просрочка оплаты обучения - 54,7 тыс.,

Переход на другую форму учёбы - 47,3 тыс.,

Перевод в другие вузы - 43,2 тыс.

Провалили итоговую аттестацию - почти 8 тыс.,

Отчислены за дисциплинарный проступок - 2,3 тыс.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко полагает, что скоро к списку добавится еще одна причина – отказ от учебы из-за изменившихся финансовых обстоятельств.

- Мы видим падение доходов у населения, у студентов в том числе. Особенно это актуально, если обучение платное. Но даже бюджет обходится недешево: плата за общежитие, траты на продукты, одежду, проезд. Кто-то не сможет потянуть такие затраты, а некоторые решат бросить учебу, так как ошиблись со специальностью и не хотят тратить силы и средства, - комментирует Цапко NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что бороться с коронавирусом отправят студентов медвузов. Под «призыв» попадут учащиеся 4 и 5 курсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждает о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»