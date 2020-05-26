Россия остановила транзит газа через Польшу в Германию

26 Май 2020 2020-05-26T13:03:52+03:00

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Во вторник, 26 мая, был приостановлен транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию

По данным компании Gascade, поставки газа на польско-германской границе в пункте Мальнов начали постепенно снижаться с выходных и достигли нуля во вторник, 26 мая, в 08:00-09:00. Ранее в 06:00-07:00 утра объем поставок составлял 272,190 кВт⋅ч

Напомним, после того как Польша поменяла свое топливное законодательство в соответствии с правилами Евросоюза, пришлось пересмотреть соглашение с Газпромом. В итоги польские власти заявили, что не собираются повторно продлевать контракт на транзит российского газа, который действовал уже около 25 лет, но истекает 17 мая.

Однако в Газпроме сообщили, что несмотря на решение Варшавы не продлевать контракт на транзит российского газа, поставки через Польшу будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU