2020-05-16T12:20:28+03:00
Экономика

«Поставки газа через Польшу будут продолжаться»: Газпром рассказал о разорванном Варшавой транзитном договоре

Польская сторона не будет продлевать 25-летний контракт с Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Газпроме рассказали о разорванном Варшавой транзитном договореВ Газпроме рассказали о разорванном Варшавой транзитном договореФото: REUTERS
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Несмотря на решение Варшавы не продлевать контракт на транзит российского газа, поставки через Польшу будут продолжаться. Об этом сообщили в Газпроме.

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», - сообщил агентству Reuters представитель российской компании Сергей Куприянов.

Напомним, после того как Варшава поменяла свое прежние топливное законодательство в соответствии с правилами Европейского союза, ей пришлось пересмотреть соглашение с Газпромом. В итоги власти Польши заявили, что не собираются повторно продлевать контракт на транзит российского газа, который истекает 17 мая. При этом сотрудничеству по этому направлению идет уже около 25 лет.

По договору, подписанному еще в 1996 году, ежегодно через польскую территорию проходило более 30 миллиардов кубометров газа, которые направлялись в Германию. Объём поставок топлива непосредственно в Польшу составлял около десяти миллиардов кубометров

ИСТОЧНИК KP.RU

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