2020-05-15T23:11:55+03:00
В мире

Польша разрывает 25-летний контракт с Россией на транзит газа

Контракт истекает 17 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Польша не станет продлевать контракт на прежних условияхПольша не станет продлевать контракт на прежних условияхФото: REUTERS
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Власти Польши не станут продлевать контракт на транзит российского газа. Договор истекает 17 мая, повторно подписывать соглашение не станут, несмотря на то, что сотрудничеству по этому направлению уже около 25 лет.

Причиной стало внесение изменения в топливное законодательство страны - Варшава меняет прежние правила в соответствии с правилами Европейского союза.

- По сути, текущая газовая сделка окончена, - заявил Reuters представитель Газпрома Сергей Куприянов.- Газ все еще будет проходить через Польшу.

Но возможно, что плата за транзит вырастет. Через территорию Польши проложены трубы, по которым газ идет с Ямала в Германию - в год около 33 кубометров. О желании получать больше за транзит, поляки говорили еще несколько лет назад - 5,4 млн долларов, по версии польских властей, цифра, практически "равная нулю".

- Польша продаст трубопроводные мощности через аукционы,- сообщили в издании.

Кроме того, в Варшаве намерены отказаться и от поставок российского газа, но разрывать соглашение не станут, дождутся окончания срока контракта. Он истекает в 2022 году. Газ в Польшу вероятно будет поставлять Норвегия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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