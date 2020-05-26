2020-05-26T14:26:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор разъяснил: нужны ли маски и перчатки на улице

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Роспотребнадзор разъяснил: нужны ли маски и перчатки на улицеРоспотребнадзор разъяснил: нужны ли маски и перчатки на улицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток, поскольку это повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Москве с 12 мая действует «масочный режим», который обязывает москвичей посещения общественные места, магазины и транспорт, в медицинских масках и перчатках. Согласно указу столичного мэра Сергея Собянина, за нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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