26 Май 2020 2020-05-26T14:26:47+03:00

Роспотребнадзор разъяснил: нужны ли маски и перчатки на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток, поскольку это повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Москве с 12 мая действует «масочный режим», который обязывает москвичей посещения общественные места, магазины и транспорт, в медицинских масках и перчатках. Согласно указу столичного мэра Сергея Собянина, за нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU