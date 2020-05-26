2020-05-26T14:45:10+03:00
Общество

В России студентам хотят дать право преподавать в вузах

Правительственный законопроект одобрили депутаты в первом чтении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Студентам могут разрешить работать в школе после 3 курсаСтудентам могут разрешить работать в школе после 3 курсаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Студенты российских вузов смогут на последних курсах преподавать в школах, если правительственный законопроект пройдет согласование в Госдуме.

Пока студенты-старшекурсники педагогических вузов могут потренироваться работе с детьми во время учебной практики. Но это проба не является работой. Поправки предусматривают, что студенты получат полноценное место учителя на период обучения. При этом, понятно, что дипломов об окончании вуза, у них еще не будет.

Право пойти работать в школу, еще будучи студентом, получат учащиеся, которые успешно сдали сессию, окончили минимум три курса и хотят работать по специальности.

- Проект могут принять и в третьем чтении, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Порядок допуска студентов определит, в случае одобрения законопроекта, Минтруд и Минобрнауки.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин рекомендовал депутатам ускорить рассмотрение законопроекта.

В этом году ЕГЭ состоится не весной, а летом, причем сдавать экзамены нужно только тем ребятам, что будут поступать в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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