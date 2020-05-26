Рособрнадзор объяснил, нужно ли всем школьникам сдавать ЕГЭ по русскому

26 Май 2020 2020-05-26T12:46:18+03:00

Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, кому из одинадцатиклассников в этом году нужно будет сдавать экзамен

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В Рособнадзоре объяснили, кто из школьников в 2020 году должен будет сдавать ЕГЭ по русскому языку. Напомним, этот экзамен ранее считался одним из обязательных и его сдавали все выпускники. Из-за пандемии правила изменились.

- В Минпросвещения приняли решение - аттестаты в этом году школы будут выдавать по годовым оценкам. И русский язык, и математику будут проставлять учителя по оценкам в журнале,- объяснил в эфире Радио Комсомольская правда ио. главы Рособрнадзора Анзор Музаев. - Сдавать русский язык, если школьник никуда не поступает, не нужно.

До 1 февраля 48% выпускников зарегистрировались только на сдачу русского языка и базовой математики.

- Очевидно, что с таким набором никуда поступить невозможно. Но если они придут на сдачу ЕГЭ - никто их выгонять не будет,-добавил чиновник.

Первым экзаменом в этом году станет литература 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU