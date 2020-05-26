Россияне признались, почему соблюдают меры защиты от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T15:22:25+03:00

Без масок и перчаток лучше не выходить из дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Страх заболеть коронавирусом или страх штрафа - названы причины соблюдения мер защиты в России. Россияне с марта соблюдают масочный режим, в мае в некоторых регионов вели еще и обязательное ношение перчаток. Почему люди все это носят, выяснили специалисты Социологического антикризисного центра.

Эксперты выделили пять причин:

Страх заразиться;

Сопереживание другим;

Уверенность в эффективности масок и перчаток;

Доверие официальной информации и социальным институтам;

Эффект большинства, когда человек верит, что будет носить маску, и окружающие последуют примеру.

При этом, когда опрошенные отвечали на вопросы блока "социальная ответственность", около половины людей (46 процентов) заявили, что не верят в соблюдение карантины. То есть, по их мнению, зараженный человек может скрывать намеренно болезнь, и продолжит ходить на работу, в магазин и так далее.

- Около 33 процентов опрошенных считают, что не могут повлиять на то, заболеют они или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU