Россияне признались, почему соблюдают меры защиты от коронавируса
Страх заболеть коронавирусом или страх штрафа - названы причины соблюдения мер защиты в России. Россияне с марта соблюдают масочный режим, в мае в некоторых регионов вели еще и обязательное ношение перчаток. Почему люди все это носят, выяснили специалисты Социологического антикризисного центра.
Эксперты выделили пять причин:
Страх заразиться;
Сопереживание другим;
Уверенность в эффективности масок и перчаток;
Доверие официальной информации и социальным институтам;
Эффект большинства, когда человек верит, что будет носить маску, и окружающие последуют примеру.
При этом, когда опрошенные отвечали на вопросы блока "социальная ответственность", около половины людей (46 процентов) заявили, что не верят в соблюдение карантины. То есть, по их мнению, зараженный человек может скрывать намеренно болезнь, и продолжит ходить на работу, в магазин и так далее.
- Около 33 процентов опрошенных считают, что не могут повлиять на то, заболеют они или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU