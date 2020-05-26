Минздрав: в России от коронавируса умер 101 медработник
По состоянию на пятницу, 22 мая, от коронавирусной инфекции медработников умер 101 медработник. Об этом сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова, сославшись на данные регистра, который ведет ведомство.
«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти», - сказала представитель Минздрава и отметила, что в регионах страны работает более тысячи комиссий, проводящих расследования по факту смерти медиков.
Как писал сайт kp.ru, общее число погибших с начала пандемии в России составляет 3 807 человек, выздоровели уже 131 129 человек. Всего в стране зарегистрировано 362 342 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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