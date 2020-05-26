Раскрыто, кого коснется повышение накопительной пенсии

26 Май 2020 2020-05-26T15:58:53+03:00

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В 2020 году накопительная часть пенсии россиян увеличится на 9,13%. Индексация начнется 1 августа. Как сообщаются в ПФР (Пенсионном фонде России), пенсия увеличится почти у 80 тысяч человек.

Экономист Сергей Хестанов объяснил, кого именно коснется индексация. По его словам, это сравнительно небольшая категория людей.

- Накопительная часть пенсии есть не у всех. А только у граждан моложе 1967 года рождения. Она формировалась за счет взносов, которые заморожены с 2013 года. И сейчас власти решили ее проиндексировать, - рассказал Хестанов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что у большинства людей та часть пенсии, которая является накопительной, достаточно мала. Поэтому её увеличения они фактически не заметят.

Ранее сообщалось о том, что индексация пройдет в беззаявительном порядке, то есть пенсионерам не нужно будет дополнительно обращаться в пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU