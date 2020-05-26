2020-05-26T16:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19

США может ждать усугубление ситуации по коронавирусу [видео]
Елена АКИМОВА
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В США может прийти вторая волна коронавирусаВ США может прийти вторая волна коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Недавно в США отмечали День поминовения и, несмотря на пандемию коронавируса, на улицах оказались толпы людей.

Тем временем Штаты по-прежнему занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса, но власти поспешили снять часть действующих запретов.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в США может вызвать вторую волну COVID-19, уверены эксперты.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечает, что соблюдение социальной дистанции и самоизоляция – это лучшие средства защиты от болезни.

«Скорее всего, подобные случаи с массовым скоплением людей на улицах могут привести к росту распространения коронавируса, — отметил в беседе с RT Онищенко.

С прогнозами согласен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. В происходящем, по его мнению, большая вина руководства страны.

- Трамп скептически относится к эпидемиологическим мерам безопасности, негативно сказывается на ситуации, — подчеркнул эксперт.

На 26 мая 2020 года в США зафиксировано 1 662 768 случаев заболевания с начала пандемии, 98 223 человека скончались, 379 157 человек выздоровел.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

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