Российские Су-35 сопроводили американский патрульный самолет над Средиземным морем

Два российских истребителя Су-35 выполнили сопровождающий полет американского самолета-разведчика Poseidon P-8A ("Посейдон"). Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

- Полет состоялся над Средиземным морем 26 мая 2020 года, - сообщается на странице Твиттере.

Су-35. Фото: Photo by U.S. 6th Fleet

Однако, по версии ВМС, это было не сопровождение, а "небезопасный и непрофессиональный перехват". Российские самолеты якобы находились на близком по обе стороны от Poseidon расстоянии из-за чего "ограничивали способность самолета безопасно маневрировать". Инцидент продлился около часа.

Российские истребители в воздухе. Фото: Photo by U.S. 6th Fleet

ВМС США опубликовали короткие видео полета, на которых видно, как российские истребители сопровождают американский военный самолет.

В Пентагоне уже заявляли о якобы небезопасном сопровождении российскими истребителями Су-35 американских P-8A Poseidon.

Ранее сайт kp.ru показал полет российских противолодочных самолетов Ту-142. Пилоты воздушных судов пролетели над Арктическим и Северным Ледовитым океанами. Длительность выполнения планового задания продлилась более 14 часов.

Interception of a U.S. Navy P8 by Russian SU-35s over the Mediterranean Sea..