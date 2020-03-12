Плановый полет российских Ту-142 над Атлантикой завершился
Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Арктическим и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Отмечается, что полет двух экипажей состоялся накануне, 11 марта, и продлился более 14 часов. За это время российские самолеты пролетели более десяти тысяч километров.
«..выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики», - цитирует сообщение Северного флота сайт телеканала «Звезда».
В пресс-службе добавили, что полет был совершен в соответствии со всеми правилами международной безопасности.
В пресс-службе добавили, что самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота, передает RT.
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет в дальнюю океанскую зону.
ИСТОЧНИК KP.RU